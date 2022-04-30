اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 04:09 ص
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لو السائق رفع عليك الأجرة اعرف كيف تشتكى؟

السبت، 30 أبريل 2022 04:00 ص
لو السائق رفع عليك الأجرة اعرف كيف تشتكى؟ موقف عبود
كتب سيد الخلفاوى

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مع اقتراب عيد الفطر المبارك تزدحم مواقف الأقاليم، نظرا لإقبال عدد كبير من المواطنين على السفر لمسقط رأسها بالمحافظات، وهو ما يستغله بعض السائقين لرفع تعريفة الركوب، واستغلال الركاب وازدحامهم على المواقف.

وفى هذه النقاط يعرض اليوم السابع طرق الشكوى وأرقامها لو مسافر من أى موقف بالقاهرة..

يتم اللجوء لإدارة الموقف المتواجد به للابلاغ عن السيارة برقمها.
 
يتم الاتصال برقم 114 للإبلاغ، أو رقم 15496.
 
يتم تطبيق غرامة 500 جنيه تحصل فوريا من السائق.
 
يتم ايقاف خط السير من أسبوع لشهر للمخالف.
 
تتواجد ضبطيات علي بوابات الكارتة يجب إبلاغهم حال رفع الأجرة.

السيرفيس

ادارة المواقف

تعريفة الركوب

مواقف الاقاليم

موقف عبود

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