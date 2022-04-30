للأمهات.. السمنة عند الأطفال بتسبب أمراض القلب والسكرى

إليك بعض النصائح لمساعدة أطفالك على إنقاص الوزن :
قم بتطوير عادات غذائية صحية بين الأطفال:
تأكد من حصول أطفالك على الأطعمة الطازجة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مثل المعكرونة والخبز المصنوع من القمح الكامل ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون مثل الفول والمكسرات والأسماك ، والقليل من السكر، يعني أيضًا استهلاك كميات أقل من الملح والكافيين والأطعمة المصنعة، لا تدع أطفالك يتخطون وجبة الإفطار ، شجع الطفل أيضًا على شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا.
تأكد من حصول الأطفال على النشاط البدني الكافي:
ممارسة الرياضة تحرق السعرات الحرارية وتنمي العضلات وتساعد في إنقاص الوزن، تأكد من حصول أطفالك على النشاط البدني الكافي في يوم واحد، يمكن أن يشمل الركض أو ركوب الدراجات أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء آخر يرفع معدل ضربات القلب ويجعلهم يتعرقون.
تقليل وقت الشاشات:
تعتبر السمنة أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يقضون وقتًا طويلاً أمام الشاشات، ضع قيودًا على مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالك في مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو أو استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية لأسباب أخرى غير العمل المدرسي.
تعرف على مؤشر كتلة الجسم للطفل:
من خلال تحديد مؤشر كتلة الجسم للأطفال (BMI) ، يمكنك معرفة ما إذا كان وزنهم صحيًا، يقوم مؤشر كتلة الجسم بتقييم طول كل طفل وعمره لتقييم ما إذا كان الوزن طبيعيًا ، أو ما إذا كان يعاني من السمنة، لمعرفة ما إذا كان مؤشر كتلة الجسم لطفلك ، استخدم هذه الآلة الحاسبة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، وهي وكالة الصحة العامة الوطنية في الولايات المتحدة.
عزز أسلوب حياة صحي وكن نموذجًا جيدًا:
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