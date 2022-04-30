"كل اللى نفسك فيه هتلاقيه".. السوق السياحى أحد أكبر الشوارع التجارية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

يعد شارع السوق السياحي بمدينة أسوان واحداً من أهم المقاصد السياحية بالمدينة التي يرتادها السائحون، وكذلك أهالي المحافظة ، وتنتشر به عشرات البازارات السياحية والمحلات المختلفة للعطور والأعشاب الطبيعية وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر، ويعد أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة أسوان حيث تباع فيها مختلف السلع من العاديات والهدايا السياحية للملابس وتنتشر بطول شارع السوق السياحي بأسوان البازارات السياحية ومحلات بيع العاديات السياحية ومحلات بيع الملابس والمستلزمات المنزلية.

وكما تنتشر بطول شارع السوق السياحي بمدينة أسوان محلات بيع العطور والمخمريات والمشغولات الذهبية والفضية والجلود، وتضم المحال التجارية والبازارات بشارع السوق السياحي بمدينة أسوان معروضات جذابة من منتجات الحرف اليدوية والفنون التراثية التي تشتهر بها محافظة أسوان والعاديات السياحية والمعروضات التي تحافظ علي الموروث الثقافي.

وكذلك يذخر السوق السياحي بمدينة أسوان بمحلات البوهارات ومحلات العطارة، التي يحرص المواطنين والأجانب علي شرائها سواء لفوائدها الصحية والغذائية ودورها في إضفاء النكهات علي الأطعمة والمشروبات وتعتبر التوابل والبهارات التي تضيف للوصفات مذاق ونكهة خاصة

والسوق السياحي بمدينة أسوان يتم تطويره بالكامل ليظهر بالشكل الجمالي الذي يواكب احدث التصميمات العالمية ويتم التطوير بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه وا لذى سيكون له الأثر الكبير فى جذب السائحين وترويج السياحة وليصبح قبلة سياحية جديدة تضاف لعناصر الجذب السياحي لمحافظة أسوان.

ويعد أكثر المناطق السياحية إقبالا من مواطني المحافظة وكذلك زائريها من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة في إطار جولتهم داخل شوارع المحافظة ضمن الرحلات السياحية.ويضم مطاعم وكافيهات ويضم البازارات السياحية والمحال التجارية وعصارات قصب السكر ومحلات التسالى وألأفواج السياحية التي تنعش حركة البيع علي مدار العام وخاصة في الموسم الشتوي.

وتنظم محافظة أسوان بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملات مكبرة تستهدف إزالة الإشغالات بشارع السوق السياحي بمدينة أسوان، والشوارع الجانبية المرتبطة به.

والزام جميع أصحاب البازارات والمحلات السياحية والتجارية بعدم التعدي على الطريق العام للقضاء على المظاهر العشوائية وتيسير حركة المشاة بالطريق للسائحين والمواطنين، وكذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشارع والشوارع الجانبية المرتبطة به.

في اطار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية للقضاء على العشوائية والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

جدير بالذكر أن السوق السياحى القديم بمدينة أسوان جارى تغطيته ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والحريق.



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (1)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (2)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (3)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (4)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (5)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (6)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (7)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (8)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (9)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (10)



السوق السياحي بأسوان ممشي سياحي هام وأحد أكبر الشوارع التجارية (11)