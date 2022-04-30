اليوم السابع
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كشف هوية طفل عثر على جثته وسط القمامة فى الجيزة

السبت، 30 أبريل 2022 07:33 م
كشف هوية طفل عثر على جثته وسط القمامة فى الجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى هوية طفل تم العثور على جثته وسط القمامة بمنطقة جسر الكونيسة، وتبين أنه يقيم بالجيزة، وبسؤال أفراد أسرته أكدوا أنهم كانوا يبحثون عنه، حتى تم العثور على جثته.
وكشفت تحريات رجال المباحث وجود شبهة جنائية في الحادث، وجاري فحص عددا من المشتبه بهم. 
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة طفل وسط القمامة بمنطقة جسر الكونيسة، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بمنطقة جسر الكونيسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لطفل ملقاة وسط القمامة.
تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة،  وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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