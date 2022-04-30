قصور ثقافة الأقصر تواصل تقديم الأنشطة الرمضانية والمحاضرات الثقافية

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "أبواب الخير في رمضان" وتحدث حسن عبد الباري مسئول القصر، عن باب قراءة القرآن وثوابه باب الصلوات والتراويح والقيام وباب الزكاة ومساعدة الفقراء تجعل أبواب الجنة مفتوحة، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تصنيف صعوبات التعلم"، وشرحت كريمة التهامى مفهوم صعوبات التعلم وتصنيف صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم الأكاديمية.

فيما أعد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر" وأوضح محمد علي مسئول القصر، بالتعريف بفضيلة الإمام الأكبر والمناصب التي اعتبرها فضيلة الإمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قيمه وقلمه، بينما قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "مواجهة الهجرة غير الشرعية"، وأوضح عمرو عبد الصبور مسئول القصر، أنه تنامت ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات العشر الأخيرة، ودفع تزايد أعداد الشبان الغرقى فى مياه البحر خلال رحلتهم للتسلل إلى بعض دول الإتحاد الأوربي، إلى وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب بخطورتها، ووضع الحلول الفعالة من خلال توفير فرص العمل لاستيعابهم في المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى حياة كريمة ومستقبل أفضل لهم فى وطنهم بدلا من رحلتهم إلى المجهول.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكاية قصة بعنوان "المفتاح الذهبي" ألقاها مينا عادل أنور مسئول الفرع، وتناول بها أنه لا حيلة فى الرزق، فالرزق من عند الله وإخراج الزكاة للفقراء والمساكين يساعد على توسيع الأرزاق والراحة النفسية فى إرضاء الله ودعاء الفقراء لك، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة"الأسد الوفى" للمؤلف شوقى على هيكل ألقتها سارة عبدالوهاب.



قصور ثقافة الأقصر تواصل تقديم الأنشطة الرمضانية