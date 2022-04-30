فى ليلة ختم القرآن.. تطيب الكعبة وأرجاؤها بأفخر أنواع العود

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى -ممثلة في إدارة التطييب والبخور- بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، وفق "سبق".
وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم، التي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين؛ بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام ومصلياته على مدار الساعة، أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.
وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع خدمةً للحرمين الشريفين وقاصديهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة