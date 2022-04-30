اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 04:12 ص
أكرم القصاص
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تعاون بين وزارة الرياضة ومؤسسة حياة كريمة..

عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار على شاشات مراكز الشباب

السبت، 30 أبريل 2022 03:18 ص
عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار على شاشات مراكز الشباب عرض مسلسل الاختيار بمراكز الشباب

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تكثف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من البرامج والمشروعات واللقاءات والندوات الحوارية داخل مراكز الشباب بهدف تعزيز الوعى بين أوساط النشء والشباب بمختلف التحديات والقضايا التى تواجه الوطن.
 
وفى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة لتطوير الأنشطة والمشروعات المنفذة بمراكز الشباب، وتنفيذ برامج تعزز الوعى وتدعم الانتماء والولاء للوطن، ومع الإقبال المكثف من الشباب والمواطنين على مراكز الشباب خلال الآونة الراهنة تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك، تقرر عرض الثلاث حلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 على شاشات عرض بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
 
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مسلسل الاختيار

الاختيار 3

مراكز الشباب

اخبار وزارة الرياضة

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