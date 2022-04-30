عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار على شاشات مراكز الشباب

تكثف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من البرامج والمشروعات واللقاءات والندوات الحوارية داخل مراكز الشباب بهدف تعزيز الوعى بين أوساط النشء والشباب بمختلف التحديات والقضايا التى تواجه الوطن.

وفى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة لتطوير الأنشطة والمشروعات المنفذة بمراكز الشباب، وتنفيذ برامج تعزز الوعى وتدعم الانتماء والولاء للوطن، ومع الإقبال المكثف من الشباب والمواطنين على مراكز الشباب خلال الآونة الراهنة تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك، تقرر عرض الثلاث حلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 على شاشات عرض بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.