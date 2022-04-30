ضبط متهمين أجبروا مواطنين بالتوقيع على إيصالات أمانة فى البحيرة

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص بالبحيرة لاستدراجهم آخرين وإكراههم على توقيع إيصالات أمانة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمدينة السادات) بتلقيه اتصالا تليفونيا من شقيقه وأبلغه بمقابلة أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالطريق الصحراوى لتوصيله إليه وأثناء ذلك قام مجهولون باقتياده لإحدى المزارع وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة لصالح شخصين (مستأجران مزارع دواجن- مقيمان بدائرة مركز شرطة حوش عيسى) وعقب ذلك قاموا باقتياده وإنزاله بالطريق الصحراوى، وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه والمذكورَين لقيام شقيقه وآخرين بالنصب عليهم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمان المذكوران بمشاركة (عدد 3 آخرين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة) حيث تبين قيام شقيق الـمُبلغ بالنصب على المتهمان المشار إليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية واللذان بدورهما قاما بالاستعانة بباقى المتهمين واستدراج الـمُبلغ وشقيقه واحدا تلو الآخر لإحدى المزارع المستأجرة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة مركز حوش عيسى واحتجازهما وإكراههما على توقيع 52 إيصال أمانة وذلك للنيل من شقيق الـمُبلغ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بالمزرعة المشار إليها وبحوزة اثنين منهم (2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد أحد المتهمين عن إيصالات الأمانة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.