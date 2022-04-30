ضبط المتهمين بسرقة غطاء بلوعة صرف صحى بالإسماعيلية

كتب كريم صبحى

كشفت اجهزة الامن ملابسات ما تم تداوله "فيس بوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" يقومون بسرقة غطاء بالوعة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة والمتهمين فى إرتكاب الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 2 من المتهمين وبحوزتهما 2 غطاء بالوعة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم "الهارب".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.