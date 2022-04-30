صور.. مكتبة مصر العامة بالكرنك تستقبل أمسية ثقافية لبيت العائلة المصري

الأقصر - أحمد مرعى

استضافت مكتبة مصر العام بمحافظة الأقصر، أمسية ثقافية برعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمشاركة مع بيت العائلة المصري فرع الأقصر، تحدث فيها الشيخ عمر خليل مدير عام الوعظ بالأقصر عضو المنظمة وبيت العائلة المصري، عن فضل العشر الأواخر من رمضان، وبين أن الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أفضل 10 ليال للعبادة والعمل الصالح والتقرب من الله عز وجل، ففي هذه الليالي تقبل الأعمال ويتضّاعف الأجر، وفي كل ليلة يختار الله العتقاء من النار والفائزين بالجنة بإذن الله دون عناء ولا سابقة عذاب.

وبين الشيخ عمر خليل خلال الأمسية، أنه تتميز هذه العشر من شهر رمضان بفضل كبير ويسعى كل المسلمين للتقرب إلى الله عز وجل من خلال الإكثار من الأعمال الصالحة وتلاوة القرآن الكريم، وقال: إن العشر الأواخر تبدأ من رمضان من ليلة 21 رمضان حتى ليلة 30 رمضان إذا كان الشهر كاملا، وقد ميزها الله عز وجل عن بقية أيام رمضان والسنة بأن فيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينا من الهدى والفرقان.

ثم تحدث القس أرمنيوس الأمين المساعد لبيت العائلة المصري بالأقصر، وبين إن في هذا العام توافق صيام رمضان مع صيامهم، وأيضاً توافق الأعياد وبين أن الصيام هو تقرب إلى الله عز وجل وأنه يطهر النفوس من الغل والجشع ويجعل الجميع في حب وإخاء وترابط.

ثم تحدث صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وأبدى إعجابه بأعمال المنظمة وبيت العائلة المصري، وقال إن مثل هذه الأعمال تجمع بين النسيج المسلم والمسيحي وتجعل الجميع في حب ومودة وقرب، وبين أن المسلمين والمسيحين تجمعهم الجيرة في المسكن وفي العمل وأنهم جميعهم أخوه في الانسانية يعيشون على أرض وطن واحد.

وأعقب ذلك تواشيح دينية للشاب فارس مصطفى نجم الإبتهالات الدينية، والذي شارك فى برنامج الدوم وصعد للتصفيات الأخيرة من المسابقة، ثم عرض فني لمدرسة أبو العلا، ثم إنشاد ديني للشاب أحمد القباني، ثم ختم الحفل بعرض فرقة لكولار التي يشترك فيها فتيات وشباب من الديانتين الإسلامية والمسيحية، عرضو خلالها أغاني رمضان المعظم.

وتم تنظيم فعاليات الأمسية الثقافية بمكتبة مصر العامة بالكرنك، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد الطيب رئيس بيت العائلة المصري والمنظمة العالمية لخريجي الازهر بالأقصر، والأنبا يوساب نائب رئيس بيت العائلة المصري بالأقصر، والأنبا عمانوئيل عباد نائب رئيس بيت العائلة المصري بالأقصر، والشيخ محمد الرملي حسين نائب رئيس بيت العائلة المصري بالأقصر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر، والقس أرمنيوس الأمين المساعد لبيت العائلة المصري بالأقصر، والقس يوسف اقلاديوس الأمين المساعد لبيت العائلة المصري بالأقصر، وضياء الدين احمد محمد الأمين العام للمنظمة ومنسق عام بيت العائلة المصري.

فى سياق أخر نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

وفى هذا الصدد أقامت مكتبة النمسا الثقافية أمسية رمضانية وتضمنت محاضرة بعنوان "غزوة بدر إيمان وعزيمة " وأوضح فضيلة الشيخ أحمد الطيب سليم من قسم الإرشاد الديني بالأوقاف، والشيخ منتصر الشافعي، أسباب غزوة بدر والعوامل الإيمانية فى غزوة بدر، وعزيمة الصحابة فى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الأنفال ونزول الملائكة في غزوة بدر، ووسوسة الشيطان للمهاجرين والأنصار ودروس وعبر من غزوة بدر، بالإضافة إلى ذلك تم إعداد عرض إنشاد ديني للمنشد محمد إسماعيل وقصيدة "قف بالخضوع" للإمام عبد الرحيم البرعي.

وقدم بيت ثقافة الأقالتة إحتفالية رمضانية وتضمنت محاضرة بعنوان "دور الثقافة في قري مصر" ألقاها الدكتور عبده الضوي مسئول الفرع، وتحدث خلالها عن دور المٶسسات الثقافية في تثقيف القري مما لديها من قصور وبيوت ثقافة وطرق ووسائل تثقيف المجتمع القروي، وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية ألقتها سلوي جودة بعنوان "عام مضي من عمرنا"، وفى الختام قدم عرض فني لفرقة الأقصر للآلات الشعبية بقيادة الريس قرشي.

فيما أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "القيم الإيجابية فى الشارع المصرى" وأوضح الشيخ محمد على محمد مسئول القصر، معنى القيم ويجب تعزيز القيم فى الشارع المصرى والقيم كثيرة منها إحترام الكبير ومعاملة الضعيف معاملة حسنة "كالكفيف، صاحب الحمل الثقيل" المعاملة الحسنة بين الناس والكلام الطيب، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "أهمية التعايش السلمى" وأوضح خالد حلمى الطاهر مفهوم التعايش السلمى وأهميته للأوطان.