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السبت، 30 أبريل 2022 08:52 م
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سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم

السبت، 30 أبريل 2022 08:00 م
سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم صورة أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.02 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.
 
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

5.01 جنيه للشراء.
 
5.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

5.02 جنيه للشراء.
 
5.03 جنيه للبيع.

5.03 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 
5.05 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

5.01 جنيه للشراء.
 
5.04 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

5.02 جنيه للشراء.
 
5.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

5.02 جنيه للشراء.
 
5.04 جنيه للبيع.
 

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