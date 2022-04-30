اليوم السابع
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"سعدية "أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس برلمان الصومال.. تعرف عليها

السبت، 30 أبريل 2022 03:20 م
"سعدية "أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس برلمان الصومال.. تعرف عليها سعيدة صلاد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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حظيت سعيدة صلاد النائب المعارضة فى البرلمان الصومالى على لقب اول سيدة صومالية تفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان، في انتخابات جرت في منطقة أفسيوني بالقرب من مطار مقديشو الدولى العاصمة مقديشو بحسب الوكالة الوطنية الصومالية، وحصلت على  137 صوتا مقابل 107 أصوات.
 
وتنتمى سعدية للمعارضة الصومالية، وفى عام 2020 دعت سكان العاصمة مقديشو إلى الثورة ضد الرئيس محمد عبد الله فرماجو الذى قالت إنه فشل في إدارة شئون البلاد ورفضت التمديد له العام الماضى.
 
وهنأ رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى النائبة سعدية صلاد بانتخابها النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
 
وقال روبلى عبر حسابه في "فيسبوك": "ألف مبروك للنائب الأول لرئيس مجلس النواب السيدة سعدية صلاد، أسأل الله أن يوفقها في المسؤوليات الوطنية الصعبة التي تنتظرها ".
 
وأضاف: "بصفتها  هي أول امرأة تتولى هذا المنصب المهم في الأمة الصومالية، أتقدم بالتهنئة لجميع النساء الصوماليات في كل مكان، وأتمنى لنائبة رئيس البرلمان والمرأة الصومالية دوام التوفيق والنجاح، وأعتبرها انتصارا لجميع الصوماليات".
 

الصومال

برلمان الصومال

سعدية صلاد

فرماجو

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