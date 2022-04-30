ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الكاظمي قوله: "حدث تطور كبير في الملفِّ الأمني على كلِّ المستويات، ابتداءً من إعادة ضبط مخرجات الأزمة الاجتماعية التي أفرزتها التظاهرات الشعبية بين عامي 2019 و2020، ومن ثمَّ استعادة الثقة التي كانت مكسورة بين الشعب والمؤسسات الأمنية، وبتجفيف منابع الإرهاب وكسر شوكته ومحاصرة الخارجين عن القانون والعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

في سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن مكافحة المتفجرات رفعت عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك.