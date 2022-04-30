رئيس الوزراء العراقى: السلاح المنفلت ملف شائك ولابد من مواجهته بمستويات عدة

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الكاظمى قوله: "حدث تطور كبير في الملفِّ الأمني على كلِّ المستويات، ابتداءً من إعادة ضبط مخرجات الأزمة الاجتماعية التي أفرزتها التظاهرات الشعبية بين عامي 2019 و2020، ومن ثمَّ استعادة الثقة التي كانت مكسورة بين الشعب والمؤسسات الأمنية، وبتجفيف منابع الإرهاب وكسر شوكته ومحاصرة الخارجين عن القانون والعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

يذكرأن، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن العاصمة بغداد مؤمنة بعدة أطواق أمنية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية في العراق لديها جميع المعلومات الاستخباراتية عن نوايا عصابات "داعش" الإرهابية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية مدينة بغداد بعدة أطواق.