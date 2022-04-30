ذا هيل: بايدن يسعى لتمرير خطته بشطب 10 آلاف دولار من دين كل طالب

كتبت ـ رباب فتحى

يخطط الرئيس الأمريكى، جو بايدن للمضى قدمًا في الإعفاء عن ديون قروض الطلاب ، حيث أخبر مصدران صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه يفكر في اتخاذ إجراء لشطب 10،000 دولار على الأقل لكل مقترض.

وسيكون الإعفاء من الديون من خلال إجراء تنفيذي ويتبع مطالبة الرئيس لوزارة التعليم بالنظر في سلطته للتصرف من جانب واحد على قروض الطلاب قبل عام، والتي لم يتم الإعلان عن نتائجها علنًا.

ذكرت بلومبرج لأول مرة أن بايدن يبحث شطب ما لا يقل عن 10000 دولار من القروض الطلابية لكل مقترض ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال مصدر لصحيفة "ذا هيل" "لكن الباب كان مفتوحًا ربما بشكل أكبر. الكثير من الخيارات على الطاولة. إنهم يستمعون كثيرًا في الوقت الحالي ".

وأضاف المصدر، أنه لم يتم تحديد جدول زمني حتى الآن لموعد قرار الرئيس.

دعم الرئيس في حملة 2020 الانتخابية شطب 10000 دولار على الأقل من قروض الطلاب الفيدرالية لكل شخص، وبينما ضغط آخرون في حزبه ، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك)، من أجل 50000 دولار لكل مقترض أو لإلغاء الديون بالكامل.

وقال بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه "يلقي نظرة فاحصة" على إعفاء بعض الطلاب من ديونهم ، مضيفًا أنه لا يفكر في تخفيض ديون بقيمة 50 ألف دولار. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أيضًا هذا الأسبوع إن البيت الأبيض لا يزال يراجع ما إذا كان بايدن يستطيع الإعفاء من جانب واحد من ديون قروض الطلاب.

وقال عضو الكونجرس جيمس كليبيرن في مقابلة يوم الجمعة أنه سيدعم رقم بايدن البالغ 10000 دولار كخطوة أولية.

وقال كليبيرن: "كنت أرى ذلك كخطوة أولى جيدة". "أيا كان ما يشعر بالراحة عند القيام به ، فلا بأس. وسأفعل كل ما أشعر بالراحة للقيام به ".