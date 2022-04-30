اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 10:28 م
أكرم القصاص
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حملات على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإسكندرية تسفر عن ضبط نحو 3.5 طن

السبت، 30 أبريل 2022 09:13 م
حملات على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإسكندرية تسفر عن ضبط نحو 3.5 طن
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملات مكثفة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على ثلاجات اللحوم المجمدة حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.
 
و قام جمال عمار وكيل المديرية برئاسة حملة تموينية بنطاق العامرية رافقه  حسن داود مدير ادارة تموين العامرية وإبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط ثلاجة لحوم مجمدة بدون ترخيص  و تم التحفظ على 80 كرتونة كبدة أمريكى وزن الكرتونة الواحدة 37 كجم باجمالى 2160  كجم كبدة .
 
كما تم ضبط ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة لحيازتها لحوم مجمدة و كبدة مجمدة داخل الثلاجة مجهولة المصدر و بدون مستندات دالة على  الحيازة  و تم التحفظ 40 كرتونة لحم برازيلي زنة الكرتونة الواحدة 25  كجم باجمالى 1000 كجم لحوم ,42 كرتونة كبدة هندى زنة الكرتونة الواحدة 10 كجم باجمالى وزن 430 كجم كبدة ,20 كرتونة كبدة أمريكى زنة الكرتونة 12.97 كجم باجمالى 260  كجم كبدة تقريباو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
 
كما قامت الحملة برئاسة وكيل المديرية و رافقته  أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بالمديرية بالمرور على مناشر القمح بقرى العامرية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأقماح طبقا لتعليمات الوزارة فى هذا الشأن من التصاريح و لافتات الاعلان عنها حتى لا تتعرض للمخالفة القانونية 
 
 
 
 

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

لحوم مصنعة

لحوم مجمدة

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