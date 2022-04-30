الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. 6 لجان تستطلع هلال شوال اليوم وترسل تقريرها للمفتى السبت، 30 أبريل 2022 05:06 م الهلال إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطاقة الذرية: استنباط طفرات جديدة للقمح وبدء حصاد المحصول بزيادة الإنتاج 33% التعليم: رسوب الطالب فى المادة حال اكتشاف تهكير التابلت بامتحانات الثانوى الفلك: صلاة عيد الفطر فى الخامسة و36 دقيقة بالقاهرة.. و5.37 دقيقة بالجيزة التنمية المحلية تنتهى من كراسة الشروط لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات الصحة: متوسط إصابات كورونا اليومى 46 حالة إيجابية.. و5 وفيات عيد الفطر 2022.. ميلاد هلال شوال اليوم.. والاثنين أول أيام العيد فلكيا عيد الفطر 2022.. نشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة العيد خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوفا جزئيا للشمس الأرصاد: غدا طقس حار وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة 6 لجان تستطلع هلال شوال اليوم وترسل تقريرها للمفتى لإعلان الرؤية الشرعية البابا تواضروس يهنئ الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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