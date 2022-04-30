تناول الخضروات والفواكه.. باحث يكشف نظاما غذائيا يخلص الجسم من السموم

كتب ـ محمد صبحى

أعد الدكتور محمد رمضان الجوهري أخصائى سموم وملوثات الغذاء ب المركز القومي للبحوث نشرة طبية عن فوائد الصيام للتخلص من السموم، وتضمنت النظام الغذائي الذي يساعد الجسم فى التخلص من السموم.

وبحسب نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث هناك مجموعة من النصائح التى تمكن الجسم من التخلص من السموم وذلك من خلال نظام غذائي يكون فيه العامل الأساسى هو التركيز على تناول الخضروات والفواكه.

- تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

- تجنب الأغذية الغنية بالدهون والسكريات البسيطة والأملاح.

- الامتناع عن تناول الأغذية المصنعة والمعالجة.

- التأكد من شرب كميات كافية من الماء.

- تجنب التدخين ومنتجات التبغ والكافيين.

- حفظ الطعام بطريقة جيدة.

- إعداد الطعام مع اتباع قواعد السلامة بشكل دقيق.

- التأكد من تاريخ صلاحية الأغذية.

وأكد الدكتور محمد رمضان، أن العصائر الطبيعية في رمضان... صحيّة ومنعشة ويجب أن يضم الفطور في رمضان عصائر طبيعية تنعش الصائم وترويه وتساعده على تعويض ما فقده من الفيتامينات والمعادن والسوائل التي يحتاجها الجسم في شهر الصوم. فالعصائر الصناعية تفتقر الى العناصر المفيدة وبعضها لا تراعي المواصفات الصحية في تركيبها، بل وقد تضم مركبات ضارة للصحة تؤثر في الفئات الضعيفة في المجتمع، خصوصاً الصغار وكبار السن والمرضى.