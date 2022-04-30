بلاغ يتهم شخصا بالتحريض باستعمال العنف ضد فريق مسلسل "فاتن أمل حربى"

كتب أحمد الجعفرى

تقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ ضد أحد الأشخاص يتهمه بالتحريض على استعمال العنف، وتهديد وترويع والتحريض بالقتل ضد عدد من الفنانين وطاقم عمل مسلسل "فاتن أمل حربى"، وطلب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، أن الشاكي فوجئ بعدد كبير من الرسائل والإتصالات الهاتفية، وكان ذلك بسبب ما نشره أحد الأشخاص عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، من هجوم وتحريض صريح ضد القائمين على مسلسل "فاتن أمل حربى".

وجاء فى البلاغ أن المشكو فى حقه كتب عبر صفحته واصفًا فريق العمل، "هؤلاء أعداء دين الله، كل من شارك في مسلسل فاتن أمل حربي، وكفانا طبطبة علي أعداء الأسلام أو الطابور الخامس".

وتابع فى البلاغ أن الشاكي بصفته له دور في حماية أعضاء النقابة التي يمثلها، وكذا الدفاع عنهم والوقوف خلفهم ضد أي أعتداء أو تهديد لإرواحهم وسمعتهم وما يقدموه من فن، وإذ يعد ما بدر من المشكو في حقه تهديداً وترويعاً وتحريضا بالقتل وإستعمال العنف ضد الفنانين، وهو ما يشكل جرائم جنائية.

وطالب البلاغ بسرعة التحقيق في البلاغ والكشف عن هوية صاحب الحساب وتقديمه للمحاكمة الجنائية.