الكشف على 1493 حالة خلال قافلة طبية بقرية الإسماعيلية فى المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة نفذت أعمال القافلة الطبية والعلاجية لأهالي قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، وذلك خلال يومي 27 و28 من أبريل الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1493 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية بصفة دورية ومستمرة، للوصول إلى كافة فئات المواطنين من خلال المرور على المراكز والقرى التابعة لها، لتوفير كافة الإمكانيات الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة أسفرت عن فحص 309 حالات جراحة، 363 حالة أطفال، 182 باطنة، 107 قلب، 69 نساء، 53 أسنان، 221 جلدية، 116 حالة أنف وأذن، 73 تنظيم أسرة، بالإضافة لإجراء 81 تحليل مختلف وعمل 23 حالة موجات صوتية، وعمل 4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 84 مترددا وتحويل للمستشفى عدد 15 حالة لاستكمال العلاج، كما تم تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 57 مترددا.



جانب من القافلة (3)



جانب من القافلة (1)