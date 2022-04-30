الكشف على 1273 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بقرية حمور بمركز الدلنجات

البحيرة: ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

هذا وقد نظمت ادارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة - وكيل الوزارة القافلة الطبية العلاجية الثامنة خلال شهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع الوحدة الصحية بزاوية حمور مركز الدلنجات على مدار يومين أسفرت عن الكشف على ١٢٧٣ من أهالي القرية

وقد ضمت القافلة عيادات متنقلة بمختلف التخصصات الطبية (329 حالة باطنة - 356 أطفال - 130 حالة جراحة - 138 حالة عظام - 99 حالة مسالك - 61 حالة أسنان - 104 حالة نساء وتوليد - 56 حالة تنظيم الأسرة)

بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان من خلال لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.



جانب من القافلة (3)



جانب من القافلة (4)



جانب من القافلة (1)