القوى العاملة: تسوية معاش أسرتين عمل عائليهما بإيطاليا

كتبت آية دعبس

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ب القنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا ببحث طلب المواطنة "إ.ف.ع" من محافظة القليوبية عن زوجها المتوفى، ومعرفة إذا كانت تستحق معاشا من عدمه، حيث أن زوجها سبق له أن العمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وأوضحت وزارة القوى العاملة، فى بيان،: أن الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالى، تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة لمعاش زوجها أو التعويض دفعة واحدة ، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا، وتم تحويل المعاش علي حسابها البنكي .

وأضافت أن الملحق العمالي الدكتور حمزاوي قام أيضا بتسوية المستحقات التأمينية للمواطنة "ح.ع.س" من محافظة القاهرة عن زوجها المتوفى السابق عمله بإيطاليا، وتم تحويل هذه المستحقات على حسابها البنكي بمصر.

وتوجهت مستحقي المعاش بالشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي الجهود التي بذلها مكتب التمثيل العمالية بميلانو، وسرعة الاستجابة بصرف المعاش المستحق لهما عن زوجهما.