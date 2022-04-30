"الصحة" ترفع استعداد فرق الانتشار السريع بالمحافظات بالتزامن مع العيد

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من الأطباء، والتمريض والفنيين، في أقسام الطوارئ بالمستشفيات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك .

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى رفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع في كل محافظة لتقديم الدعم لأي من المستشفيات، إلى جانب دعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار الطبي السريع بمختلف المحافظات للتأمين الطبي والدعم الطارىء عند حدوث أزمات، فضلاً عن تجهيز فريق انتشار سريع مركزي لتقديم الدعم في حالة وقوع أي أزمات أو حوادث كبرى.

يذكر أن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر تشمل توزيع 2151 سيارة إسعاف مجهزة، على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

ويشار إلي أن الخطة تتضمن مراجعة التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات والتأكد من توافر أرصدة كافية، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالإدارة العامة للتموين الطبي مع تواجد نوبتجي على مدار الساعة لإمداد المنشآت الطبية بأي احتياجات أولاً بأول.