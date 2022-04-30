"الشباب والرياضة" تكرم حفظة القرآن والفائزين بمسابقات رمضان بمركز بئر العبد

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تم فى مركز شباب بئر العبد، توزيع جوائز مسابقات شهر رمضان في حفظ القرآن الكريم والمسابقة الثقافية وتنس الطاولة علي الفائزين.

ونظم مركز شباب المجاهد الشيخ سالم الهرش ببئر العبد احتفال بتكريم مجاهدى سيناء والمحاربين القدامى من ابناء قرية 30 يونيو ، و تكريم الفائزين فى المسابقات الرياضية و الثقافية والدينية ، وتكريم حفظة القرآن الكريم وعددهم 43 طليع على مستويين الأول حفظ ربع القرآن الكريم من سن 11 سنة و حتى 15 سنة والمستوى الثانى حفظ ثلاثة اجزاء من سن 6 سنوات و حتى 10 سنوات.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إنه فى إطار تنفيذ الخطة الاستثنائية لإدارة الطلائع الخاصة بمسابقة حفظ القرآن الكريم بشهر رمضان المبارك للإدارات الفرعية تم تسليم الجوائز على الطلائع الفائزين من حفظة القرآن الكريم من كل من إدارة العريش وإدارة رمانة وإدارة الشيخ زويد.

أضاف أنه شارك طلائع شمال سيناء فى مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية والتى تم تنفيذها بمدينة رأس البر فى الفترة من 24\4 إلى 27\4 بمشاركة الطليع فارس محمد سعد، بمركز شباب الكوثر إدارة شباب الشيخ زويد والطليع عبدالله أحمد غريب مركز شباب 6 أكتوبر، الطليع محمد أحمد أبو القاسم مركز شباب 6 أكتوبر، شارك فى التصفيات النهائية 64 طليعا يمثلون 18 محافظة على مستوى الجمهورية.