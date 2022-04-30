السعودية: المصلون يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوى فى أجواء روحانية

إيمان حنا

شهد المصلون في المسجد النبوي ليلة أمس ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة، وامتلأت أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه والتوسعات مُنذ وقت مبكر بالمصلين والزوار من داخل وخارج المملكة، الذين حرصوا على أن يشهدوا ليلة ختم القرآن الكريم، وفق السفارة السعودية .

وأمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا قادتنا، وأن يجعل بلادنا آمنة مستقرة وبلاد المسلمين.

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام لجميع المواقع في المسجد النبوي ومرافقه، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.