الخطوط الجوية القبرصية تستأنف رحلاتها للقاهرة بعد توقف 12 عاما

كتب أحمد مصطفى

شهد اليوم السبت مطار القاهرة الدولي احتفال بمناسبة استئناف الخطوط الجوية القبرصية "Cyprus-Airways" رحلاتها إلى القاهرة، وذلك بعد توقف دام 12 عاما، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه.

وكانت شركة مصر للطيران، استأنفت رحلاتها المباشرة إلي مدينة بني غازي الليبية، بعد توقف استمر عدة سنوات بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد هناك، وتسيير مصر للطيران رحلة مباشرة يوميآ بين القاهرة وبني غازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800، وذلك استمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الافريقية.