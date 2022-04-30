اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الإثيوبية: جبهة تيجراي تحشد مقاتلين في المناطق المجاورة لأمهرة وعفار

السبت، 30 أبريل 2022 03:07 ص
الخارجية الإثيوبية: جبهة تيجراي تحشد مقاتلين في المناطق المجاورة لأمهرة وعفار قوات تيجراى
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، إن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تحشد عددا هائلا ‏من المقاتلين في مناطق متاخمة لمنطقتي أمهرة وعفار، لشن حرب مدمرة أخرى".‏

وأشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية دينا مفتي في إفادة للصحفيين، إلى أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي كتبت رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 21 أبريل 2022، مهددة بشن جولة أخرى من الهجوم إذا لم يتم تلبية مطالبها"، وفقا وكالة الأنباء الإثيوبية.

وصرح المفتي: "الآن.. تحشد جبهة تحرير تيغراي عددا هائلا من المقاتلين في المناطق المتاخمة لمنطقتي أمهرة وعفار لشن حرب مدمرة أخرى بناءً على رواية ملفقة".

وحث دينا المفتي المجتمع الدولي على فهم الأعمال العدائية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، والتي تقوّض مبادرة السلام الحالية في البلاد.

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن مزاعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لا أساس لها، وتهدف إلى إحباط مبادرات الحكومة لبناء السلام بما في ذلك الهدنة التي بدت وكأنها تخلق تفاهما بين حكومة إثيوبيا والمجتمع الدولي".

واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.


تيجراى

اثيوبيا

العفر

امهارا

ابى احمد

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