اليوم السابع
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التحقيق فى نشر سيدة فيديو تتهم فيه مدرسا بمضايقة ابنتها خلال درس خاص بالهرم

السبت، 30 أبريل 2022 12:51 م
التحقيق فى نشر سيدة فيديو تتهم فيه مدرسا بمضايقة ابنتها خلال درس خاص بالهرم قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات حول واقعة إدعاء سيدة تعرض ابنتها للمضايقة على يد مدرس خلال درس خاص داخل مسكن الطالبة بمنطقة الهرم، رغم تحريرها محضر ضد المدرس بنشوب مشادة كلامية بينهما، ولم تتهمه بالتحرش، وانتهاء المحضر بالتصالح.
 
وجاري التحقيق مع والدة الطالبة لإذاعتها مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي توجه فيه اتهامات للمدرس على  خلاف الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة اتهمت فيه مدرسا بمضايقة ابنتها، ونشوب مشادة كلامية بينهما، حيث تحفظت عليه بالاستعانة بعدد من الأشخاص لحين وصول قوة أمنية، وتم تحرير محضر بمشادة كلامية بينهما ولم تتهمه بالتحرش بابنتها، وانتهى الأمر بينهما بالتصالح في المحضر، إلا أنها اذاعت مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجهت خلاله اتهامات للمدرس على خلاف الحقيقة بالتحرش بابنتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيدة وجاري مواجهتها بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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