اتحاد المهن الطبية يسجل اشتراك 710 أعضاء بمشروع العلاج خلال 48 ساعة استثنائية

كتبت ــ آية دعبس

قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام باتحاد نقابات المهن الطبية، إن 710 أعضاء بالاتحاد جددوا اشتركاتهم بمشروع العلاج خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، والذين كان قد قرر مجلس الاتحاد فتح باب تجديد الاشتراك استثنائيا خلالهما بغرامة 30%، مع بدء الاستفادة من تاريخ الاشتراك.

وأوضح حمزة، أن مجلس الاتحاد اتخذ قرارات بفتح باب الاشتراك لأول مرة والتجديد بمشروع العلاج استثنائيا خلال العام الحالى مرتين، فى الفترة من 15 يناير 2022، وحتى 28 فبراير 2022، وخلال يومى 27 و28 أبريل 2022، وذلك بخلاف الفترة الرئيسية لتلقى الاشتراكات والإضافات والتى امتدت لمدة ثلاثة أشهر من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2021.

وأشار الأمين العام باتحاد نقابات المهن الطبية، إلى استمرار عمل اللجنة المُشكلة من قبل أعضاء المجلس لبحث تطوير وتحسين مشروع العلاج وخدماته المُقدمة لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، من خلال إعادة الهيكلة الإدارية للمشروع ورصد المشاكل الداخلية ووضع حلول لها، والتوسع فى الخدمات الطبية للأعضاء وأسرهم، والتعاقد مع أطباء فى التخصصات النادرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشعر أعضاء الاتحاد بنتائج تطوير مشروع العلاج خلال عام 2023.