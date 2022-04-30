أمير الكويت يهنئ المواطنين بعيد الفطر المبارك

إيمان حنا

نقل الديوان الأميرى فى الكويت إلى المواطنين الكويتيين وإلى المقيمين في وطننا تهانى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيداً ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء. وفق "كونا".

وأضاف البيان: "يغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد سائلاً الله أن يعيده على الوطن العزيز وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والامن والسلام ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الامان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.