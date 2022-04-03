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CNN: مسئولون أمريكيون يؤكدون إعلان روسيا النصر فى أوكرانيا 9 مايو

الأحد، 03 أبريل 2022 01:06 ص
CNN: مسئولون أمريكيون يؤكدون إعلان روسيا النصر فى أوكرانيا 9 مايو بوتين
وكالات

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قالت إذاعة CNN الأمريكية ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ان هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن بوتين يعتزم إعلان النصر في أوكرانيا في 9 مايو المقبل.

ومن جهة أخرى قالت صحيفة واشنطن بوست، إن محللى الاستخبارات الأمريكية خلصوا إلى أن قراصنة وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية هم من يقفون وراء هجوم إلكترونى على خدمة "برود باند" الأقمار الصناعية التى عطلت اتصالات الجيش الأوكرانى فى بداية الحرب الشهر الماضى، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون مطلعون على الأمر.

وقالت سالونى شارما، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى إنهم ليس لديهم إسناد يشاركونه فى الوقت الراهن، مضيفة أنهم ينظرون فى الأمر عن كثب.

 

 

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