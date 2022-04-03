7 معلومات عن تحويل السيارات للغاز الطبيعى.. تعرف عليها

كتبت -مروة الغول

شهد مشروع التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات تحقيق طفرة سريعة فى معدلات الاستخدام وتحويل السيارات وإقامة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، وفيما يلى أهم المعلومات عن تحويل السيارات للغاز الطبيعى وكانت كالتالى ..

1-جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

2-عند تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود يتم فقط إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .

3- يتم إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

4-توجد أحجام عديدة للإسطوانات والتى تناسب جميع السيارات والتى لا تحتاج معها لأي تعديل.

5-استهلاك متر الغاز يعادل استهلاك لتر بنزين .

6-اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.

7-تجتاز إسطوانة الغاز الطبيعى اختبارات صارمة خلال مرحلة تصنيعها لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل.