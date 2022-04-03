اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وصول قافلة إنسانية بولندية لشرق أوكرانيا وفريق من الصليب الأحمر يتوجه لـ"ماريوبول"

الأحد، 03 أبريل 2022 11:19 ص
وصول قافلة إنسانية بولندية لشرق أوكرانيا وفريق من الصليب الأحمر يتوجه لـ"ماريوبول" الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أرسلت بولندا قافلة إنسانية تحمل 1500 طن من المواد الغذائية إلى مدينتي "خاركيف" و"زابوريزهزهيا" في شرق أوكرانيا.

وذكر راديو (بولندا) في نشرته الإنجليزية اليوم الأحد، أنه تم تنظيم القافلة بجهد مشترك من مكتب رئيس الوزراء البولندي ووكالة الاحتياطات الاستراتيجية في البلاد.

من جهته، قال رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي ميتشاو دورشيك - لوسائل إعلام - إن نقص الغذاء يعد مشكلة خطيرة في المناطق التي مزقتها الحرب في أوكرانيا.

بدوره، قال رئيس وكالة الاحتياطات الاستراتيجية البولندية إن النقل بالسكك الحديدية هو أكثر وسيلة فعالة لإيصال الإمدادات لأوكرانيا.

في سياق متصل، أعلن متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن فريقا تابعا لها يتوجه اليوم الأحد، إلى مدينة "ماريوبول" المحاصرة في جنوبي أوكرانيا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية عن المتحدث قوله، في تصريحات صحفية، إن الفريق في طريقه إلى المدينة، ولكن الوضع على الأرض مضطرب ويخضع لتغيرات سريعة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجلاء نحو 700 شخص من "ماريوبول" أمس السبت إثر قيام الصليب الأحمر بمحاولة جديدة للوصول للمدنيين هناك، فيما لم ينجح فريق تابع للصليب الأحمر في محاولة أخرى لإجلاء المدنيين أول أمس الجمعة وعاد أدراجه لأن الوضع كان خطيرا للغاية.

 


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