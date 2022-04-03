مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 38 ألف راكب على متن 335 رحلة جوية

ينقل مطار القاهرة اليوم الأحد أكثر من 38 ألف راكب على متن 335 رحلة سفر ووصول، وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لليوم السابع فقد غادر مطار القاهرة اليوم الأحد 164 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 19800 ألف راكب

إلى مدن نيويورك لندن باريس روما ميلانو برشلونة ميونخ برلين فرانكفورت بودابست فيينا بروكسل كوبنهاجن أمستردام جنيف مدريد بوخارست دبى أبوظبى الشارقة رأس الخيمة جده الرياض الدمام عدن بنغازى عمان مسقط الخرطوم بيروت البحرين الكويت المدينة بغداد أديس أبابا كانو أثينا لاجوس أبوجا نيروبى عنتيبى.

فى حين يصل مطار القاهرة 18347 راكب قادمين على متن 171 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها ميلانو بروكسل لندن برشلونة مدريد أمستردام كوبنهاجن برشلونة باريس جنيف أسطنبول فيينا أثينا روما ميونخ برلين بيرجامو دبى أبوظبى الشارقة جدة المدينة بنغازى مسقط عمان الخرطوم عدن دمشق الرياض الدمام تبوك.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، ومتحوره الجديد أوميكرون و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين،

من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.