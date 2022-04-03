مصرع عاطل بسوهاج صعقا أعلى عمود أثناء سرقة الأسلاك.. والنيابة تصرح بالدفن

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى عاطل بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بأعمال سرقة أسلاك الجهد المتوسط، الأمر الذى أدى إلى تعلق جثمانه بالأسلاك، تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية والتي تمكنت من إنزال الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد مصرع عاطل صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بأعمال سرقة أسلاك الجهد المتوسط بدائرة مركز البلينا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوفاة أحد الأشخاص صعقاً بالكهرباء أعلي أحد أعمدة الكهرباء متوسطة الجهد بناحية دائرة مركز البلينا.

انتقلت قوات وحدة الإنقاذ البري وتم فصل التيار الكهربائي وإنزال المتوفـي بمعرفة الإنقاذ البري، وتبين أنه يدعي "رجب ع م ا" 27 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز، وذلك حال محاولته سرقة أسلاك الجهد المتوسط بواسطة زرادية كان ممسكاً بها "تم التحفظ عليها"، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال والده المدعو "علاء م ا" 53 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما جاء بالتحريات، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.