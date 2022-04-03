مصرع بائع متجول عقب طعنه بسكين على يد فتاة لمعاكستها وأخرى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى بائع متجول بدائرة قسم أول سوهاج مصرعه، وتم نقل جثته إلى مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة وذلك على إثر قيام بائعة متجولة بطعنه عدة طعنات بإستخدام سكين كان بحوزتها عقب قيام المجنى عليه بمعاكستها وبائعة أخرى بالشارع تم ضبط المتهمة والسلاح المستخدم بإرشادها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بين بائع متجول وفتتاتين بعملن بنفس المجال وقيام إحداهما بطعنه بإستخدام سكين مما نتج عنه وفاته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوصول المدعو حسين ا ح م 36 سنة بائع متجول إلى مستشفي سوهاج العام" جثة هامدة " أثر إصابته عدة طعنات نافذه بالجانب الأيمن من الصدر وأسفل البطن ويقيم دائرة قسم أول سوهاج" والسابق اتهامه فـي " 24 " قضية ما بين سرقة متجر وسرقة متنوعة و مخدرات و سلاح بدون ترخيص و سرقة.

تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـي وكل من سماح ح م م 17 سنة بائعة متجولة ودنيا ح م م 22 سنة بائعة متجولة وتقيمان دائرة القسم بسبب قيامه بمعاكستهما فقامت علي أثرها الأولي بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " كان بحوزتها مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته تم ضبط المتهمتين وبحوزة الأولي الأداة المستخدمة وبمواجهتهما أعترفا بإرتكابهما الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.