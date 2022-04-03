اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كبير مفاوضى الروس: الجانب الأوكرانى أكثر واقعية فى مقاربته للوضع المحايد

الأحد، 03 أبريل 2022 09:03 ص
كبير مفاوضى الروس: الجانب الأوكرانى أكثر واقعية فى مقاربته للوضع المحايد الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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قال رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي، إن كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لعقد قمة، وأن المحادثات ستستأنف يوم الإثنين.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، في بيان، "لقد أصبح الجانب الأوكراني أكثر واقعية في مقاربته للقضايا المتعلقة بالوضع المحايد وغير النووي لأوكرانيا، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لتقديمه وعقد اجتماع قمة".

وأضاف ميدينسكي أن موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس في المفاوضات لم يتغير.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للممثل الروسي في المحادثات، فإن "الخبراء" الدبلوماسيين والعسكريين لأوكرانيا متأخرون كثيرا (مازالوا بيعيدن) في تأكيد نص المسودة حتى تلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل على المستوى السياسي.

ونوه بأنه "في الواقع، القضايا المتفق عليها، وهي الوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي لأوكرانيا، ورفض نشر القوات الأجنبية والقواعد وأي أسلحة هجومية هجومية ورفض تطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل، إجراء التدريبات بمشاركة طائرات أجنبية فقط بإذن من الدول الضامنة (بما في ذلك روسيا)، وكذلك إنشاء نظام ضمانات أمنية دولية لأوكرانيا المحايدة - كل هذه الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي ما سعت إليه روسيا باستمرار منذ ذلك الحين 2014".

ولفت إلى أن العمل على نص المعاهدة على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود قد تم عن بعد(بين الوفود) يومي الجمعة والسبت الماضيين في 1و2 أبريل وسيستأنف يوم غد الاثنين.

 


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