قوات الأمن تستمع لابنة ربة منزل تم العثور على جثتها داخل عقار بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال ابنة ربة منزل تم العثور على جثتها، داخل شقة بعقار بمنطقة الهرم، حيث ذكرت الفتاة أنها توجهت بصحبة والدتها لزيارة أحد أفراد العائلة، وهو شقيق زوج خالتها، وتركت والدتها وتوجهت لشراء بعض الاحتياجات، وخلال عودتها فوجئت بهذا الشخص يغادر العقار مسرعا، وملابسه بها بقع دماء، فأسرعت للاطمئنان على والدتها، وعثرت عليها مفارقة الحياة، نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، كما تم الاستماع لأقوال زوج المجني عليها، الذي أكد وجود خلافات بين المتهم وشقيق المجني عليها، ووجه اتهاما لها بارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل عقار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة القتيلة، مصابة باعتداء بسلاح أبيض.

وعقب تكثيف التحريات والاستماع لأقوال ابنة المجني عليها، تم تحديد هوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.