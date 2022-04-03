اليوم السابع
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ضبط 500 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

الأحد، 03 أبريل 2022 01:51 م
ضبط 500 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق و المصانع الغير مرخصة، وذلك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمركز شبراخيت، كما تم ضبط 4 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن وكذا مخبزين قاموا بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6  مخابز لعدم اعلانهم عن سعر الرغيف ومواعيد التشغيل ومحطة تموين سيارات غير معلنه عن أسعار بيع المواد البترولية.

وفى مركز ايتاى البارود تم ضبط 22 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وكذا تحرير محضرين عرض للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية كما تم تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية.

 

 


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