اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 07:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شولتس: الوضع في أوكرانيا فاقم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمى بسبب كورونا

الأحد، 03 أبريل 2022 05:00 ص
شولتس: الوضع في أوكرانيا فاقم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمى بسبب كورونا شولتس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي الناجمة عن وباء فيروس "كورونا" تتفاقم بسبب الوضع في أوكرانيا.

ووفقا له، فإنه بعد خمسة أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن العواقب "التي أدت إليها هذه الحرب ليس فقط في أوكرانيا وروسيا، ولكن خارج حدودهما أيضا".

وقال شولتس: "كل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي الآن، والتي كانت خطيرة بالفعل بسبب وباء فيروس "كورونا"، وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية، ستتفاقم الآن بسبب هذه الحرب. وأنا أقول: هذا تدمير للمستقبل، بعيدا عن حدود روسيا وأوكرانيا". كما نقلت وكالة "DPA".

وحسب شولتس، فإن الغرب تصرف "بسرعة وبشكل متماسك" فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والعقوبات التي تم فرضها "لها تأثير على الاقتصاد الروسي". مؤكدا أن "هذه الإجراءات فعالة".

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة