سفير بريطانيا يزور أنشطة برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية فى المنيا

زار سفير المملكة المتحدة فى مصر، السفير جاريث بايلي، أنشطة برنامج وعى للتنمية المجتمعية، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بجميع المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من سفارة بريطانيا وبعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر.

وكان فى استقبال السفير اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، كما رافق السفير السيد سيلفان مارلين، نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبدأت الزيارة بتفقد أنشطة برنامج " وعي" بمركز سمالوط، حيث قامت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بعرض أنشطة تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام الاختلاف، وأنشطة فصول الرسم والتمثيل، والتوعية بالفن واستخدامه فى تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية، كما تم استعراض مشروعات التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى مشاركة نتائج حملات الكشف المبكر عن الاعاقة بين الأطفال.

وقامت الرائدات الاجتماعيات باستعراض رسائل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، والتى تم استخدامها فى حملات "بالوعى مصر بتغيير للأفضل" الذى تم تطبيقه فى أٍربع محافظات بالوجه القبلى بالشراكة مع المحافظين كما تم التطرق لحملة "أنتم أبطال أسرتكم " التى نفذته الوزارة خلال الحملة العالمية "16 يوم للتوعية بحق النساء فى الحماية من العنف" وقد استهدفت الحملتان 40,000 أسرة بمحافظة المنيا بما يشمل حوالى 150 ألف شخص.

وشرحت الرائدات، طريقتهن فى توعية الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط" تكافل وكرامة"، بأهمية متابعة صحة الأم والأطفال، والحرص على استمرارهم فى التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، وعدم تزويج الفتيات قبل بلوغهن 18 سنة، باعتبارها شروط استمرار حصولهم على برنامج الدعم، الذى يهدف إلى خروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة.

واستقبل ممثلو محافظة المنيا ومديرية التضامن الاجتماعى وبرنامج وعى للتنمية المجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حماية البيئة، السفير جاريث بايلى بمقر جمعية صناع الحياة بالمنيا.

وعرض الشباب المتطوع أنشطة التوعية بقضايا البيئة التى تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي، كحملات التشجير وإعادة تدوير مخلفات الزراعة، التى يساعدون فيها المزارعين، وحملات إعادة تدوير القمامة، والحفاظ على الموارد المائية من خلال استخدام اساليب جديدة فى الزراعة كالرى بالتنقيط، للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

من ناحيته، أشاد السفير بايلى بالنموذج الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ المشروعات وأنشطة التوعية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى وأيضاً مشاركة الهيئات الدولية، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن للوزارة خريطة واضحة بأوليات التنمية فى كافة المجالات الاجتماعية وخاصة برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية.

وقال السفير بايلى أن المملكة المتحدة وكافة دول العالم اليوم، أكثر اهتماماً بقضايا حماية البيئة، وأن استضافة مصر هذا العام لمؤتمر تغير المناخ المزمع إقامته بشرم الشيخ سيفتح مجالات كثيرة للتعاون والاستثمار فى هذا المجال.

وعبّر بايلى عن سعادته بزيارة مشروعات وزارة التضامن والجمعيات الأهلية بالمنيا، المختلفة فى المنيا وبأنه يرى اليوم مجموعات مختلفة وديناميكية من الشباب، تساهم بالتعاون مع الهيئات الحكومية والدولية والمجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.