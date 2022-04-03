اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 05:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفارة مصر لدى كييف تؤكد استئناف جامعة بوجومولتس الأوكرانية للدراسة عن بعد

الأحد، 03 أبريل 2022 04:25 م
سفارة مصر لدى كييف تؤكد استئناف جامعة بوجومولتس الأوكرانية للدراسة عن بعد خطاب الجامعة الأوكرانية الذي نشرته سفارة مصر لدى كييف
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت سفارة جمهورية مصر العربية لدى أوكرانيا في بيان مقتضب، الأحد، استئناف جامعة بوجومولتس الأوكرانية الدراسة عن بعد، مشيرة إلى تواصل إدارة الجامعة مع الطلبة لتسليمهم المستندات التي يطلبونها.

 

كانت الجامعة الأوكرانية قد أعلنت استئناف الدراسة لجميع طلابها عبر الانترنت ابتداء من يوم 14 مارس الماضى، مطالبة كافة الطلاب بضرورة التواصل مع الجامعة وإخطارها بمكان تواجدهم لحضور الحصص الدراسة للفصل الدراسي الثاني عبر الإنترنت.

 

وأعرب عدد كبير من الطلاب المصريين والعرب عن سعادتهم بقرار جامعة بوجامولتس الأوكرانية، معربين عن أملهم في أن تعلن كافة الجامعات الأوكرانية استكمال الدراسة عبر الانترنت بعد فرار عدد كبير من الطلاب من المدن الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة هناك.


مصر

اخبار مصر

سفاره مصر لدى أوكرانيا

اخبار أوكرانيا

السفاره المصريه في أوكرانيا

استئناف جامعه اوكرانيه للدراسه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة