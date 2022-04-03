سفارة مصر لدى كييف تؤكد استئناف جامعة بوجومولتس الأوكرانية للدراسة عن بعد

كتب : أحمد جمعة

أكدت سفارة جمهورية مصر العربية لدى أوكرانيا في بيان مقتضب، الأحد، استئناف جامعة بوجومولتس الأوكرانية الدراسة عن بعد، مشيرة إلى تواصل إدارة الجامعة مع الطلبة لتسليمهم المستندات التي يطلبونها.

كانت الجامعة الأوكرانية قد أعلنت استئناف الدراسة لجميع طلابها عبر الانترنت ابتداء من يوم 14 مارس الماضى، مطالبة كافة الطلاب بضرورة التواصل مع الجامعة وإخطارها بمكان تواجدهم لحضور الحصص الدراسة للفصل الدراسي الثاني عبر الإنترنت.

وأعرب عدد كبير من الطلاب المصريين والعرب عن سعادتهم بقرار جامعة بوجامولتس الأوكرانية، معربين عن أملهم في أن تعلن كافة الجامعات الأوكرانية استكمال الدراسة عبر الانترنت بعد فرار عدد كبير من الطلاب من المدن الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة هناك.