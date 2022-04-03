سر "التوقيع الغريب" في أوراق التحقيق يمنح المتهم بحيازة بانجو البراءة..فيديو

كتب أحمد حسني

يقدم اليوم السابع على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان المبارك، قصصا عن أغرب القضايا التي كُشفت داخل محاكم الجمهورية، ويرويها عدد من المحامين الذين ترافعوا في تلك القضايا.

وفي هذه القضية التي يرويها الدكتور عصام الطباخ، المحامي بالنقض، والتي تتلخص في القبض على أحد الشباب بتهمة حيازة "شوال من مخدر البانجو"، وأقر المتهم خلال أقواله أمام النيابة العامة أنه لا يعلم أي شيء عن هذا الشوال، وأن أحد الشباب أعطاه له خلال عودته من سيناء، وتم ضبطه بنفق الشهيد أحمد حمدي.

وأضاف الدكتور عصام الطباخ، أنه وفور الاطلاع على القضية، وجد محضر التحريات وإذن النيابة موقع بشكل غريب من رئيس النيابة بضبط وتفتيش المتهم، فطلب شهادته أمام المحكمة، إلا أنه فوجئ بترقية رئيس النيابة لدرجة رئيس محكمة، ما صعب من طلب استقدامه للشهادة، إلا أن المحكمة الموقرة وافقت على الطلب وتم استعداء القاضي، الذى أكد أنه لم يوقع على إذن النيابة المذكور، وبالتالي بطلان جميع الإجراءات التي ترتبت عليه، لتقضي المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.