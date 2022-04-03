زيلينسكى يلوم الناتو على الحرب: كان هناك فرصة لمنع روسيا قبل 14 عاما

ريهام عبد الله

وجه فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، اللوم لحلف الناتو على الحرب التى شنتها روسيا على بلاده، وقال إنه إعلان قمة الناتو فى بوخارست عام 2008، قبل 14 عاما، كان هناك فرصة لمنع وقوع هذا العدوان.

وقال عبر حسابه الرسمى بانستجرام :"بوخارست فى إعلان قمة الناتو، 3 أبريل، قبل 14 عامًا، كانت هناك فرصة لمنع العدوان الروسى، حتى لا تأتي روسيا، بوتشا، منطقة كييف حاليا، لقد جاءت روسيا".



زيلينسكى

وكان حلف شمال الأطلسى الناتو، قد أكد فى 2019 التزامه بسياسة "الباب المفتوح"، فيما يتعلق بزيادة عدد أعضائه، وكذلك التأكيد على قرار قمة بوخارست للناتو لعام 2008 بأن تصبح كل من أوكرانيا وجورجيا عضوين فى الناتو بمجرد تلبية جميع المتطلبات الضرورية.

ومن جهة أخرى طالبت ألمانيا، بتسليط الضوء على "جرائم" الجيش الروسي ضد مدنيي أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، هاجم السفير الأوكراني لدى ألمانيا، الرئيس الاتحادى الألمانى فرانك فالتر شتاينماير بشدة على خلفية الصراع في أوكرانيا، حيث أشار أندريه ميلنيك، إلى أن الرئيس الفيدرالي لديه تقارب سياسي مشكوك فيه للغاية مع روسيا.

وقال أندريه فى تصريحات نقلتها صحيفة تاج شبيجل الألمانية: بالنسبة إلى شتاينماير، كانت العلاقة مع روسيا ولا تزال شيئًا أساسيًا، بل ومقدسًا، بغض النظر عما يحدث.

وقال ميلنيك: من وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يوجد شعب أوكراني ولا لغة ولا ثقافة ولا دولة، ويبدو أن شتاينماير يشارك فكرة أن الأوكرانيين ليسوا في الحقيقة موضوعًا.

وأكد السفير على أن ألمانيا لديها الكثير من المصالح الذاتية فيما يتعلق بروسيا، مثل الاعتماد على الغاز والنفط والفحم، وأن السبب في ذلك هو أيضا تصرفات شتاينماير كرئيس للمستشارية ولاحقا كوزير للخارجية، حيث عمل شتاينماير على إنشاء شبكة عنكبوتية من الاتصالات مع روسيا على مدى عقود.