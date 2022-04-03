زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث عنف العياط" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات يوم 3 ابريل 2016، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تحجز إعادة محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط"، التى وقعت فى أغسطس من عام 2013، للحكم.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.