روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع حول استفزازات متطرفين أوكرانيين فى بوتشا

وكالات

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن موسكو طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع على خلفية استفزازات متطرفين أوكرانيين في بوتشا، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وكانت قد نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

من ناحية أخرى نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مسئولين أوكران، قولهم إنه تم العثور على 57 جثة في مقبرة جماعية بمدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف.