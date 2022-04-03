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"حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية فى عدد المستهدفين لـ 58 مليون مواطن

الأحد، 03 أبريل 2022 02:00 ص
"حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية فى عدد المستهدفين لـ 58 مليون مواطن حياة كريمة - أرشيفية
كتب أمين صالح

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تعد حياة كريمة من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم، من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، حيث يستهدف المشروع كل قرى الريف المصري بـ (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن).

وتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 52 مليار دولار، فضلا عن وتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في أفقر القرى.

وساهمت حياة كريمة فى تحسين خدمات البنية الأساسية والبشرية في المناطق الريفية، فقد بلغ عدد القرى التي يتوفر بها وحدة صحية 71.6% في 2020، كما بلغت نسبة القرى التي يتوفر بها وصلات غاز طبيعي إلى 7.4% عام 2020، وارتفاع نسبة القرى التي يتوفر بها جمعيات أهلية وخيرية إلى 83% عام 2020.

 

 


حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

المبادره الرئاسيه حياه كريمه

تطوير الريف

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