توزيع 2 طن من لحوم "صك الإطعام" على الأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والتموين بالمحافظة باستلام 2 طن لحوم و2000 شنطة مواد غذائية للتوزيع بـ 6 إدارات تابعة للتضامن الاجتماعي هي المركز وفايد وأبو صوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب، لتوزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية، فى إطار حرص أجهزة الدولة علي وصول الدعم بكافة صوره إلي مستحقيه من الأسر الأولي بالرعاية وغير القادرين ومستحقي تكافل وكرامة بالمحافظات.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية على وصول كل الدعم لمستحقيه وفقا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم فى توفر الحماية المجتمعية لهم.

ومن جانبها أشارت مها الحفناوى، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية بأنه تم حصر وتوزيع اللحوم وشنط المواد الغذائية لمستحقى الدعم ومن الأسر الأولى بالرعاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه.

توزيع 2 طن من لحوم "صك الإطعام"

توزيع لحوم "صك الإطعام"

لحوم "صك الإطعام"

توزيع لحوم "صك الإطعام"