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تعديل بالخطوط الرئيسية.. "تاون جاس" لسكان زهراء المعادى: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الأحد، 03 أبريل 2022 10:16 م
تعديل بالخطوط الرئيسية.. "تاون جاس" لسكان زهراء المعادى: لا تنزعجوا من رائحة الغاز التحذير
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول أعمال تعديل بالخطوط الرئيسية بمنطقة زهراء المعادى، غدا الاثنين، الموافق 4 مارس 2022، بدءا من الساعة العاشرة مساء. 
 
وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، وتؤكد أن الأعمال تتم  طبقاً لأعلى معايير السلامة والجودة لضمان أمان العملاء وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.
 
 

تاون جاس

خطوط غاز

زهراء المعادى

رائحة الغاز

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