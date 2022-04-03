تعديل بالخطوط الرئيسية.. "تاون جاس" لسكان زهراء المعادى: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

كتبت - مروة الغول

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" ، إحدى شركات قطاع البترول أعمال تعديل بالخطوط الرئيسية بمنطقة زهراء المعادى، غدا الاثنين، الموافق 4 مارس 2022، بدءا من الساعة العاشرة مساء.

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، وتؤكد أن الأعمال تتم طبقاً لأعلى معايير السلامة والجودة لضمان أمان العملاء وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.