تركيب الطوب الفرعوني وتمهيد الطرق بمصيف بلطيم وحملات نظافة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وتميد الطرق وتسوية الشوارع،ومتابعة، وتسليك خطوط الصرف، وتركيب الطوب الفرعوني والانترلوك بمصيف بلطيم، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم بدء أعمال تركيب الطوب الفرعوني، ضمن أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى، بداية من فندق الشرطة بمنطقة السلام وحت ميدان الامل والتي تشمل تركيب انترلوك بالارضيات بعد عمل فرشة من الرمال ودمجها، وتركيب طوب فرعوني بالجانبين، وتركيب بلدورات جديدة مع عمل توسعة للطريق الرئيسي.

كما تابع أعمال تجهيز وتركيب بلدورات جديدة بمدخل الأمل بعد عمل توسعة للطريق، تمهيداً لبدء أعمال رصف مدخل الامل وذلك في اطار استعدادات المدينة لاستقبال اعياد الربيع وموسم صيف .٢٠٢٢

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، مسح وتمهيد وتسوية الشوارع والمداخل،وأعمال النظافة ،وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية تنسيقا مع جهاز النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، كما تابع سير العمل بمحطات الصرف الصحى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة،بالاضافة الى واستمرار أعمال حملات النظافة، وخاصة بجوار كافة المدارس والمرور عليها.

وأشرف فادي عبدالفضيل شميس، رئيس مدينة قلين ،على أعمال رفع القمامه من أماكن تجمعها، وتسليك وتطهير خطوط خفض المنسوب بقريه ميت الديبة، واستمرار أعمال سحب تراكمات المياه ،مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات الجادة التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والأستمرار على متابعة المشروعات الخدمية التابعة للمدينة والمرافق الحيوية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل مع المواطنين ميدانياً.

وتابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس ، أعمال ردم حفر طريق مطوبس أبو غنيمه بعد إنتهاء أعمال مد كابلات الكهرباء من محطة كهرباء مطوبس حتى مغزى ابو دنيا الجديد، ع تراكمات القمامه من المقلب الوسيط بمدينه مطوبس ، وتابع رفع جميع التراكمات ونقلها إلى المقلب العمومى بالطريق الدولى.



أعمال ردم حفر طريق مطوبس أبو غنيمه



الأعمال الجارية في تطوير مصيف بلطيم



الاعمال الجارية في توصيل محطات الصرف



تركيب الطوب الفرعوني بمصيف بلطيم



تركيب بلدورات جديدة



تسليك خطوط الصرف



تمهيد الطرق بمصيف بلطيم



جانب من تجميل مصيف بلطيم



متابعة محطجات الصرف